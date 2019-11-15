В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге

15 Нояб. 14:03 2019-11-15T14:05:43+03:00

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Скандалы с маршрутчиками на дорогах Волгограда - не редкость. В погоне за пассажирами они резко маневрируют, обгоняют и подрезают... За что и получают в свой адрес нелестные отзывы. И потасовки случаются. Но вчера, 14 ноября, дошло до того, что драка водителей закончилась в больнице.

- Заявление в полицию поступило от 57-летнего жителя Дзержинского района. Мужчина рассказал, что работает водителем маршрутки. На дороге его подрезала легковушка, из машины выбежал мужчина и избил его. После драки маршрутчик обратился с жалобами на головную боль в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Нашли второго участника драки довольно быстро. Им оказался 41-летний волгоградец. Мужчина пояснил, что в тот день ехал на своем авто по улице Исторической, а «ГАЗель» ехала впереди, и постоянно создавала помехи в движении: то резко тормозил, то обгонял, то перестраивался с одной полосы дороги на другую. Он и не выдержал: подрезал маршрутку, чтобы сделать замечание водителю, но словестная перепалка переросла в драку.

Мужчина не скрывает, что нанес маршрутчику несколько ударов кулаками по голове, после чего уехал.

Только вот теперь за эту выходку волгоградцу грозит до 8 лет лишения свободы.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Его уже задержали, - добавляют в региональном Главке.

Водители, будьте терпеливее друг к другу на дорогах!

ИСТОЧНИК KP.RU