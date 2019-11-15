2019-11-15T13:30:02+03:00
Общество

«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога

Ради спасения малышки женщина дошла до регионального минздрава
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новорожденная девочка уже пошла на поправку.Новорожденная девочка уже пошла на поправку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Историю о том, как материнская любовь свернула горы, рассказал помощник главы Астраханского минздрава Александр Васильев. Хрупкая астраханка ради спасения новорожденной дочурки добилась, чтобы в больницу вернули уволенного реаниматолога.

Мария Власова, так зовут женщину, родила девочку в Областном перинатальном центре Александро-Мариинской областной клинической больницы. Но сразу из родзала малышка попала в реанимацию. Состояние ребенка было тяжелым. Астраханка билась в отчаянии, и тут ей подсказали, что спасти ее девочку может опытный врач анестезиолог-реаниматолог Иван Ерачин (бывший заведующий реанимации). Да вот беда, не так давно его уволили. И вот эта мамочка «подняла на уши» всех, чтобы вернуть врача.

- С другими матерями, чьи детки находятся в реанимации, и с теми, чьих детей Ерачик выходил и вылечил, написали письмо на имя главного врача больницы и на и.о. министра здравоохранения Астраханской области. Ждут ответа! Но сами понимаете, время идет не на дни, а на часы! И в тот же вечер 7 ноября мне звонит Мария и, говорит, что ей дали мой телефон знакомые, рассказывает ситуацию и просит о помощи. Я наводу справки о Ерачине и понимаю, что он действительно врач от Бога, настоящий профессионал. И уволили его необоснованно и незаслуженно. И даже главврач больницы «за» его возвращение. Звоню и.о. министра здравоохранения Астраханской области Федору Орлову, поясняю суть вопроса и, надо отдать ему должное, он сразу дает рекомендации главврачу вернуть реаниматолога, - рассказывает долгий путь возвращения врача Александр Васильев.

И что вы думаете: под чутким наблюдением Ивана Ерачина дочурка Марии пошла на поправку! Вот она материнская сила!

ИСТОЧНИК KP.RU

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