2019-11-15T12:52:25+03:00
Происшествия

Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев

Чиновник «не досмотрел» отсутствие квартиры при приемке дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Череда громких уголовных дел на «коммунальных» чиновников в Астраханской области добралась до судов. Сегодня вынесли приговор бывшему главе МО «Наримановский район». Экс-чиновника признали виновным в «превышении должностных полномочий» и отправили за решетку.

Напомним, этот глава подписал акт-приемки многоквартирных домов блокированного, которые строили в поселке Буруны Наримановского района для переселенцев из аварийного жилья, «не заметив», что здание совсем не соответствует проекту. Как выяснили следователи СУ СК по Астраханской области, в доме по улице 2-я Степная не достроили одну квартиру.

- Материальный ущерб федеральному бюджету, бюджетам Астраханской области и муниципального образования нанесен в размере 1,1 миллиона рублей (сумма фактического объема невыполненных работ), - уточняют в следственном управлении.

Вердикт Наримановского районного суда Астраханской области был не очень суров: бывшему главе муниципального образования дали 1 год колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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