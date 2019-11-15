2019-11-15T11:17:55+03:00
Происшествия

В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом

Теперь мужчине грозит 4 года колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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О чем только думал 33-летний волгоградец, когда сел в пригородный поезд с оружием в кармане? Конечно не о безопасности пассажиров. К счастью, его задержали. И теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Как установили сотрудники транспортной полиции, еще в октябре этот житель Иловлинского района Волгоградской области приобрел у знакомого пистолет системы револьвер, переделанный из промышленно изготовленного сигнального револьвера, и 9 патронов к нему. Купил он огнестрельное оружие за 1500 рублей. Причем не для себя, а на перепродажу. Продавать пистолет он поехал в Волгоград. Сел в пригородный поезд и… на этом его путь закончился.

- Как показала экспертиза, револьвер пригоден для производства выстрелов и относится к категории огнестрельного оружия, а патроны – боеприпасы, пригодные для стрельбы. По данному факту завели уголовное дело, - сообщают в Волгоградской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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