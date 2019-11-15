На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей

15 Нояб. 10:47 2019-11-15T10:48:08+03:00

Ремонтировать дорогу будут в течение двух лет - 2020 и 2021 годах

Изменить размер текста: A A

Новость, которая наверняка обрадует волгоградских водителей: в следующем году приступят к ремонту трассы «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». Речь идет об участках дороги в Быковском и Среднеахтубинском районах Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» узнал с сайта Госзакупок, где появился соответствующий лот.

Судя по документации, представленной в тендере, ремонтировать трассу будут капитально в течение двух лет. Первый участок должны отремонтировать до 1 августа 2020 года, второй – до 1 августа 2021 года. Всего планируют обновить участок дороги протяженностью 25,3 километра: с 705+563 по 718 км и с 718 по 733 км.

На эти цели выделяют 376,7 миллиона рублей. Средства эти поступят в регион из федерального бюджета. Напомним, что недавно Росавтодор заявил, что данную автодорогу «Саратов-Волгоград» и еще три трассы Волгоградской области планируют к 2022 году передать в федеральную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU