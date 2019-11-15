2019-11-15T09:54:31+03:00
Недвижимость

На Красном подключают новую котельную

В Волгограде дорогу на улице Асланова перекрыли до конца года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новая котельная вскоре начнет работать на Красном. Фото: КТНовая котельная вскоре начнет работать на Красном. Фото: КТ
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В Краснооктябрьском районе Волгограда смонтировали новую блочно-модульную котельную, которая позволит не покупать у частника тепло для школы №91 и дома №93 на улице Менделеева. Сейчас «Концессии теплоснабжения» согласно своей инвестпрограммы строят для нее теплосети.

- В общей сложности смонтируют около 500 метров теплотрассы. Трубопровод к школе длиной 40 метров уже проложен, его подключат до конца месяца, - рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения». - А участок протяженностью 415 метров к жилому дому смонтируют до конца декабря.

Эти работы не повлияют на подачу тепла и горячей воды окружающим домам. Благоустройство на обоих участках тепловики планируют выполнить до конца года. А вот автомобилистам придется объезжать улицу Асланова до конца года. До 30 декабря ограничено движение автотранспорта в границе улиц Менделеева и 39-й Гвардейской. Объезд – по улицам 39-й Гвардейской, Менделеева и Лейтенанта Дороша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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