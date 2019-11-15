2019-11-15T09:44:33+03:00
Общество

Под Волгоградом хоронят главу Иловлинского района

Проститься с Александром Егоровым приехал губернатор Андрей Бочаров
Юлия Данильченко
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Проститься с атаманом и главой приехал губернатор Андрей Бочаров.Проститься с атаманом и главой приехал губернатор Андрей Бочаров.
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Сегодня, 15 ноября, в Иловле проходит прощание с главой муниципального района Александром Егоровым, который скоропостижно скончался 13 ноября во время игры в волейбол. Главе было всего 54 года, он вел активную деятельность и запомнился людям как честный и порядочный человек. Александр Владимирович был атаманом районного казачьего общества «Иловлинский юрт», а также председателем районной думы, поэтому на его похороны собралось много людей. Проститься с Егоровым приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В храме Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского с 9 до 10 утра прошло отпевание. Сейчас в кинотеатре «Дон» родные, друзья, коллеги и местные жители прощаются с атаманом, а после у здания состоится митинг. Сами похороны начнутся в обед на новом кладбище рабочего поселка.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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