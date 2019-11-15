В Урюпинске лихач на иномарке сбил 5-летнего мальчика и скрылся

15 Нояб. 09:22 2019-11-15T09:23:28+03:00

Автомобилиста нашли и задержали в тот же день

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В четырех авариях, которые произошли в Волгоградской области 14 ноября, в больницы попали четыре человека. Среди них – пятилетний мальчик из Урюпинска. Он угодил под колеса невнимательного лихача около восьми часов утра.

Ребенок шел в садик в сопровождении взрослого. Они вместе вышли на проезжую часть на проспекте Ленина. По логике автомобилисты были обязаны пропустить пешеходов, но 32-летний мужчина за рулем «Киа Рио» мало того, что не притормозил, он умудрился сбить мальчика, а потом спешно уехал в места. Ему не пришло в голову вызвать «скорую» и как-то помочь пострадавшему.

На место примчались инспекторы ДПС. Они оперативно по горячим следам нашли нарушителя и допросили его. Теперь водителя ждут серьезные разбирательства.

- В результате ДТП мальчик обратился в больницу. Проводится проверка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU