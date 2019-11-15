2019-11-15T09:23:28+03:00
Происшествия

В Урюпинске лихач на иномарке сбил 5-летнего мальчика и скрылся

Автомобилиста нашли и задержали в тот же день
Юлия Данильченко
Поделиться:
Лихач покинул место ДТП.Лихач покинул место ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В четырех авариях, которые произошли в Волгоградской области 14 ноября, в больницы попали четыре человека. Среди них – пятилетний мальчик из Урюпинска. Он угодил под колеса невнимательного лихача около восьми часов утра.

Ребенок шел в садик в сопровождении взрослого. Они вместе вышли на проезжую часть на проспекте Ленина. По логике автомобилисты были обязаны пропустить пешеходов, но 32-летний мужчина за рулем «Киа Рио» мало того, что не притормозил, он умудрился сбить мальчика, а потом спешно уехал в места. Ему не пришло в голову вызвать «скорую» и как-то помочь пострадавшему.

На место примчались инспекторы ДПС. Они оперативно по горячим следам нашли нарушителя и допросили его. Теперь водителя ждут серьезные разбирательства.

- В результате ДТП мальчик обратился в больницу. Проводится проверка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют трамвайный переезд
В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку
Резервная схема: в центре Волгограда ликвидируют порыв трубы
Из-за дорожных работ на Череповецкой волгоградцы встали в пробку
За сутки в пожарах пострадали два жителя Волгоградской области
В Волгоградской области ожидается гололедица
Волгоградец получил 300 часов работ за украденную у лифта сумку
Пешеходы 9 и 11 лет попали под колеса иномарок в Волгоградской области
16 ноября волгоградцев приглашают на «Бал хризантем»
В Волгограде волонтеры нашли дважды сбегавшую пенсионерку
В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов
Главный архитектор Волгограда объяснил, почему сквер Пахмутовой сделали в пойме
В Волгограде учительница отсудила у школы 200 тысяч рублей за падение на скользком полу
Ловили, но виртуально: в Волгограде директор горпитомника заработал миллион рублей на бездомных собаках
В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге
«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога
Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев
В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом
На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей
На Красном подключают новую котельную