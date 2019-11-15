2019-11-15T08:40:17+03:00
Общество

Бизнесмен из Волгограда уволил беременную работницу и заплатил за это

Женщине удалось доказать незаконность действий работодателя в суде
Юлия Данильченко
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Суд встал на сторону беременной.Суд встал на сторону беременной.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградка, работавшая в одной из компаний города медицинским представителем, сумела доказать незаконность своего увольнения, в момент которого она была беременна. На сторону женщины встал Тракторзаводской районный суд. Специфика работы носила дистанционный характер, то есть начальник не предоставлял рабочее место, требовалось лишь регулярно присылать отчеты.

Но 5 апреля 2019 года бизнесмен решил внезапно уволить женщину якобы за прогул, хотя он уже целый месяц знал о беременности подчиненной. Обосновал свое решение ее отсутствием на рабочем месте, игнорируя факт, что такового не имелось в принципе. Мириться с несправедливостью перед декретом волгоградка не стала и составила исковое заявление.

- Суд пришел к выводу о незаконности приказа о расторжении трудового договора, учитывая, что увольнение беременной женщины по инициативе работодателя не допускается, кроме случая ликвидации организации. Поэтому суд удовлетворил исковые требования о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, - прокомментировали «КП-Волгоград» в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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