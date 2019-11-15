Двое погибли в массовом ДТП на мосту через Ахтубу

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-15T09:51:43+03:00

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Массовая авария произошла ранним утром 15 ноября 2019 года на новом мосту через реку Ахтубу через поселок Металлург в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Иномарка и отечественная «шестерка» столкнулись в начале восьмого утра. Удар был настолько сильным, что Mitsubishi и ВАЗ-2106 разметало по дороге. Зацепило и несколько других машин. Автомобили превратились в груды железа. Но сильнее всего досталось водителю и пассажиру отечественной классики. Два человека 55-летний водитель «шестерки» и его 56-летняя женщина-пассажир погибли на месте ДТП еще до приезда бригады скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="304" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/743912" frameborder="0"></iframe> Видео массового ДТП на мосту через Ахтубу в Волгоградской области 15.11.2019.

Все обстоятельства произошедшей трагедии еще предстоит установить. По предварительным данным, 55-летний водитель ВАЗ-2106, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Волжского, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Но очевидцы говорят о том, что причиной массовой аварии на мосту через Ахтубу стал сильный гололед.

Зацепило рикошетом и другие машины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, на месте работают следственно-оперативная группа и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU