Двое погибли в массовом ДТП на мосту через Ахтубу
Массовая авария произошла ранним утром 15 ноября 2019 года на новом мосту через реку Ахтубу через поселок Металлург в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Иномарка и отечественная «шестерка» столкнулись в начале восьмого утра. Удар был настолько сильным, что Mitsubishi и ВАЗ-2106 разметало по дороге. Зацепило и несколько других машин. Автомобили превратились в груды железа. Но сильнее всего досталось водителю и пассажиру отечественной классики. Два человека 55-летний водитель «шестерки» и его 56-летняя женщина-пассажир погибли на месте ДТП еще до приезда бригады скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Видео массового ДТП на мосту через Ахтубу в Волгоградской области 15.11.2019.
Все обстоятельства произошедшей трагедии еще предстоит установить. По предварительным данным, 55-летний водитель ВАЗ-2106, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Волжского, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Но очевидцы говорят о том, что причиной массовой аварии на мосту через Ахтубу стал сильный гололед.
Зацепило рикошетом и другие машины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, на месте работают следственно-оперативная группа и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU