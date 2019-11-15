2019-11-15T08:16:45+03:00
Общество

Боремся с курением: в Волгограде штрафуют торговцев сигаретами и кальянные

Роспотребнадзор отчитался о проделанной в 2019 году работе
Юлия Данильченко
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Подскочившие цены на табак и ужасающего вида реклама на пачках сигарет делают свою антирекламу в отношении курильщиков. При этом нарушений в сфере оборота продукции со стороны продавцов остается немало. К 15 ноября – Международному дню отказа от курения – Роспотребнадзор по Волгоградской области отчитался о проделанной работе за 9 месяцев 2019 года.

Из 129 проверенных точек продаж сигарет 53 заплатят штрафы в размере 386 тысяч рублей. Упомянули в своем отчете кафе-кальянную на чердаке многоэтажного дома, которая буквально отравляла жизнь десяткам жильцов: его силами нескольких ведомств удалось закрыть. На 670 пачках сигарет в магазинах отсутствовала маркировка, их пришлось изъять.

- Управлением поданы в суд 92 исковых заявления об ограничении доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, причиняющую вред детям. Решениями судов 71 иск удовлетворён, остальные находятся на рассмотрении, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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