2019-11-14T17:38:44+03:00
Общество

В 2020 году на волгоградскую медицину потратят 40,3 миллиарда рублей

Это больше на 2,2 миллиарда, чем в текущем году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Положительные перемены в волгоградской медицине заметили, наверняка, все. Но нерешенных вопросов и проблем еще хватает. Поэтому в 2020 году - власти региона решили еще увеличить финансирование этой сферы. В частности, на областное здравоохранение в следующем году планируется выделить 40,3 миллиарда рублей. Это на 2,2 миллиарда больше, чем в 2019-м. Такие цифры озвучили в Волгоградской областной думе.

При этом уточняют, что это общие деньги - Территориального фонда обязательного медицинского страхования и казны региона.

Сегодня, 14 ноября, на заседании облдумы была впервые принята Территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В числе основных задач этой программы (рассчитанной на три года) – модернизация первичной и детской медицины, служб экстренной, онкологической и кардиологической помощи, а также решение кадровых вопросов лечебных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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