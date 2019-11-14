В 2020 году на волгоградскую медицину потратят 40,3 миллиарда рублей
Положительные перемены в волгоградской медицине заметили, наверняка, все. Но нерешенных вопросов и проблем еще хватает. Поэтому в 2020 году - власти региона решили еще увеличить финансирование этой сферы. В частности, на областное здравоохранение в следующем году планируется выделить 40,3 миллиарда рублей. Это на 2,2 миллиарда больше, чем в 2019-м. Такие цифры озвучили в Волгоградской областной думе.
При этом уточняют, что это общие деньги - Территориального фонда обязательного медицинского страхования и казны региона.
Сегодня, 14 ноября, на заседании облдумы была впервые принята Территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В числе основных задач этой программы (рассчитанной на три года) – модернизация первичной и детской медицины, служб экстренной, онкологической и кардиологической помощи, а также решение кадровых вопросов лечебных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU