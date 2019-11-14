В парке «Семейный» установят тренажеры под крышей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-14T16:55:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Турники, гимнастические кольца, шведская стенка, скамья для пресса и другие спортивные элементы вскоре будут доступны жителям Дзержинского района Волгограда. Тренажерный комплекс под открытым небом установят в парке «Семейный» на улице 8-й Воздушной Армии. Так что жители Семи ветров смогут тренироваться на открытом воздухе, а солнце, дождь и снег не будут помехой - спортплощадка будет в павильоне под крышей. Кроме того, в парке сделают новую детскую игровую площадку и велосипедную парковку.

- Работы выполняются в рамках программы инициативного бюджетирования, когда жители сами выбирают приоритетные объекты для благоустройства, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. – Финансируется проект из регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Пока подрядчики сделали бетонное основание для последующего монтажа крытого атлетического павильона. Рядом разместят велопарковку. Сделали парк более комфортным не только для активного, но и для спокойного семейного отдыха. На аллеях поставили 17 новых лавочек. А в ближайшее время здесь появятся и новые карусели и качели.

Установят его в зеленой зоне. Фото: мэрия

Напомним, по этой же программе сегодня обновляют сквер между домами № 35 и 39 на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе, площадки у Петровского сквера и у школы № 54 в Советском, и другие общественные пространства Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU