В Астрахани по факту столкновения двух лодок завели уголовное дело

14 Нояб. 16:37 2019-11-14T16:37:37+03:00

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Уже и закон о маломерных судах ужесточили и контроль за ними, а ЧП на воде с лодками случаются почти ежедневно. В Астраханской области только за минувший месяц произошло сразу два крупных происшествия, оба с пострадавшими. Одно из них - в акватории Тишковского канала дельты реки Волги.

Случилось это еще 2 октября. А сегодня следователи завели уголовное дело по данному факту. Как рассказывают «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, вечером неподалеку от села Тишково Володарского района столкнулись две лодки - «Астраханка 560», за штурвалом которой был 47-летний местный житель, и «Охотник 790» под управлением 37-летнего мужчины. Их спасло то, что они жержались за штурвалы, а вот пассажиру «Астраханки» повезло меньше. Он сильно ударился головой. Медики квалифицировали полученные ним травмы, как тяжкий вред здоровью.

Теперь следователям предстоит выяснить, кто же был виновником этого столкновения и кто понесет ответственность за то, что парень остался инвалидом.

ИСТОЧНИК KP.RU