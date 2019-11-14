В Волгограде создадут крупный кластер по переработке мусора

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-14T16:26:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти год по всей стране, и в Волгограде в том числе, действует новая схема обращения с ТКО – твердыми коммунальными отходами. Внедрялась она сложно, но за 11 месяцев оператор сумел наладить работу. Свою оценку ситуации с вывозом и утилизации мусора дал Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор». Он встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и обсудил самые важные вопросы по обращению с коммунальными отходами в Волгоградской области.

ППК «Российский экологический оператор» создавалась, чтобы обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ. Именно российский оператор координирует работу всех региональных компаний, решает вопросы с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, вправе корректировать работу территориальных схем в обращении с ТКО. По сути, ППК – общероссийский куратор. И важно было, какие выводы сделает руководство «Российский экологический оператор» после поездки в Волгоград. От этого зависит в том числе и федеральные деньги на развитие сферы ТКО.

- Волгоград уникальный город: вытянутый, сложный по логистике, - заметил Денис Буцаев. - Важно, что регион начал с тех вопросов, которые наиболее чувствительны для населения. Уже сейчас около трети от общего количества контейнеров заменена, оператор на новых условиях на новых автомобилях организовал вывоз. На данный момент есть масштабные планы, связанные по строительству инфраструктуры по переработке отходов. Мы рассчитываем, что крупный кластер по переработке будет расположен в Волгограде, и город может получать фракции из соседних регионов. Мы обсуждали и проблемные моменты, в том числе нормативного и проектного регулирования. С губернатором была достигнута договоренность по развитию концепции развития этой отрасли в Волгоградской области.

На вывозе мусора работают новые машины. Фото: Управление отходами

По словам Дениса Буцаева, из-за сложной логистической схемы работы регионального оператора важно размещать сортировочные и перегрузочные комплексы в местах, где образуются отходы. После этого везти их на места переработки, которые будут создаваться по укрупненному принципу. Размещение объектов уже проработано, даже выделены места, где могут быть созданы эти объекты инфраструктуры. Сейчас идет правильное экономическое и технологическое планирование.

Денис Буцаев побывал в едином диспетчерском центре концессий операторов по предоставлению коммунальных услуг, посмотрел новую специализированную технику. Также съездил московский гость и на производственную площадку НПО «Полимер-Литейные технологии», где обсудил вопросы глубокой переработки мусора.

КСТАТИ

В Волгоградской области сейчас работают пять предприятий по переработке пластика, пять - по утилизации бумаги и картона и три - по переработке электрооборудования, лома цветных и черных металлов. Есть организации, которые занимаются утилизации ртути, нефтешламов, резины и дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU