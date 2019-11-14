В Волгограде бутлегер заработал 65 миллионов и отправился в колонию на 5 лет

14 Нояб. 16:15 2019-11-14T16:15:37+03:00

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41-летнего волгоградца Роберта Бестаева поймали на том, что он торговал суррогатом. Причем не где-нибудь самогоном местного розлива, а вел бизнес по крупному. Он арендовал склад в Городищенском районе Волгоградской области и там группа нанятых рабочих разливала по бутылкам бодягу. Тут же лепили на бутылки поддельные акцизные марки и везли по торговым точкам. По такой схеме коммерсант работал с июня по декабрь 2015-го. Как подсчитали потом эксперты, ущерб правообладателям от противоправной деятельности превысил 65 миллионов рублей.

Бестаева арестовали. В августе 2019-го Городищенский суд признал его виновным по четырем статьям - «незаконное производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок», «незаконное использование чужого товарного знака» и «покушение на незаконное производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Мужчину приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Однако, Бестаев посчитал наказание слишком суровым и попытался обжаловать приговор. Но, как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, суд согласился с мнением обвинителя и оставил вердикт без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU