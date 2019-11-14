Все из-за коровы: поезд Астрахань-Волгоград опоздал на три часа

14 Нояб. 15:55 2019-11-14T16:21:52+03:00

Ох уж эти коровы, гуляющие по путям. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Поезд, который направлялся из Астрахани в Волгоград, попал в ДТП. Случилось это вчера, 13 ноября, примерно в 17.10 по местному времени в Астраханской области. Состав сбил… корову.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, поезд №41 проезжал перегон Астрахань-2 – Дельта , когда машинист заметил на путях крупный рогатый скот. Он попытался прогнать животное - подавал световые и звуковые сигналы, но корова не сдвинулась с места. Даже применив экстренное торможение столкновения избежать не удалось.

К сожалению, корова такого удара не пережила. Но хуже, что из-за беспризорного животного пассажиры поезда опоздали в пункты назначения. Ведь поезд задержался из-за ЧП на три часа.

- Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и выражает озабоченность участившимися в Астраханской области случаями выхода безнадзорного скота на путь перед движущимися поездами, - говорится в сообщении жд компании.

ИСТОЧНИК KP.RU