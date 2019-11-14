2019-11-14T16:21:52+03:00
Происшествия

Все из-за коровы: поезд Астрахань-Волгоград опоздал на три часа

Железнодорожникам пришлось вызывать дополнительный состав к месту ЧП
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Ох уж эти коровы, гуляющие по путям.Ох уж эти коровы, гуляющие по путям.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Поезд, который направлялся из Астрахани в Волгоград, попал в ДТП. Случилось это вчера, 13 ноября, примерно в 17.10 по местному времени в Астраханской области. Состав сбил… корову.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, поезд №41 проезжал перегон Астрахань-2 – Дельта , когда машинист заметил на путях крупный рогатый скот. Он попытался прогнать животное - подавал световые и звуковые сигналы, но корова не сдвинулась с места. Даже применив экстренное торможение столкновения избежать не удалось.

К сожалению, корова такого удара не пережила. Но хуже, что из-за беспризорного животного пассажиры поезда опоздали в пункты назначения. Ведь поезд задержался из-за ЧП на три часа.

- Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и выражает озабоченность участившимися в Астраханской области случаями выхода безнадзорного скота на путь перед движущимися поездами, - говорится в сообщении жд компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют трамвайный переезд
В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку
Резервная схема: в центре Волгограда ликвидируют порыв трубы
Из-за дорожных работ на Череповецкой волгоградцы встали в пробку
За сутки в пожарах пострадали два жителя Волгоградской области
В Волгоградской области ожидается гололедица
Волгоградец получил 300 часов работ за украденную у лифта сумку
Пешеходы 9 и 11 лет попали под колеса иномарок в Волгоградской области
16 ноября волгоградцев приглашают на «Бал хризантем»
В Волгограде волонтеры нашли дважды сбегавшую пенсионерку
В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов
Главный архитектор Волгограда объяснил, почему сквер Пахмутовой сделали в пойме
В Волгограде учительница отсудила у школы 200 тысяч рублей за падение на скользком полу
Ловили, но виртуально: в Волгограде директор горпитомника заработал миллион рублей на бездомных собаках
В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге
«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога
Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев
В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом
На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей
На Красном подключают новую котельную