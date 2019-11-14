2019-11-14T14:49:05+03:00
Происшествия

Перепутал: безработный волгоградец в порыве мести разбил не ту машину

Мужчина раскрошил лобовое стекло на чужой иномарке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Утром 13 ноября в полицию города Михайловки Волгоградской области пришла опечаленная 35-летняя женщина. Накануне вечером она, как обычно припарковала свою «Киа Сид» возле дома, а утром обнаружила ее разбитой. Кто-то раскрошил лобовое стекло на машине и переднее пассажирское стекло. Причем били явно целенаправленно. Женщина подсчитала убытки и получилось, что ущерб составил 35 тысяч рублей.

Искали злодея недолго. Полиция быстро вычислила, что это дело рук местного 51-летнего жителя. Мужчина был судим за сбыт наркотиков, нигде не работает и часто пребывает в неадекватном состоянии.

- Когда его задержали, он даже скрывать не стал, что это он разбил машину. Но нашел оправдание. Мол, ночью просто перепутал автомобили. На самом деле он хотел разбить из места машину своего знакомого, с которым у него давний конфликт. Но под молоток попало чужое авто, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На хулигана уже завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь он опять отправится за решетку. На этот раз ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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