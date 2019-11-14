2019-11-14T14:36:10+03:00
Общество

«Даже не ожидали такого»: волгоградские врачи удалили редкую опухоль парню и вернули к жизни

23-летнего Артема не спасли даже в питерской клинике, где провели первую операцию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГБУЗ «ВОКБ №1»Фото ГБУЗ «ВОКБ №1»
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К нейрохирургам в волгоградскую больницу №1 мама 23-летнего Артема приехала с последней надеждой на чудо. У ее сына опухоль головного мозга. Причем выросла она повторно, и шансы на благополучный исход были ничтожно малы. Но, оказывается, волшебники бывают. Для Натальи и Артема ими стали волгоградские нейрохирурги - Петр Кушнирук и Денис Пучков.

Печальная история Артема началась 7 лет назад. Он был активным подростком, увлекался спортом, когда вдруг его стали мучить головные боли, потом добавилась рвота. Диагноз шокировал - опухоль ствола головного мозга.

Женщина повезла сына в Санкт-Петербург в один из крупнейших медицинских федеральных центров. Там Артему удалили опухоль, но операция вызвала целый ряд серьезных осложнений. В итоге молодой человек перестал ходить, одна рука стала неподвижной, длительное время он не мог самостоятельно принимать пищу, говорить... Спустя годы мучений новый шок - опухоль вернулась. Петр Кушнирук сразу пояснил женщине, что опухоль сместилась еще ближе к стволу и сдавила его. Требовалась сложная операция, за которую согласились взяться волгоградские хирурги.

- Операция длилась 6 часов. Нейрохирурги смогли удалить опухоль полностью до зоны исходного роста, хотя изначально были опасения, что сделать это будет невозможно. Все закончилось благополучно, - рассказывают "КП-Волгоград" в ГБУЗ «ВОКБ №1». - Небольшие осложнения, которые наблюдались в первые послеоперационные дни, практически ушли.

Постепенно Артем восстанавливается. А его мама Наталья теперь называет волгоградских врачей - лучшими! Признается, что даже не надеялась на такой результат.

Кстати, еще несколько лет назад такие операции считались практически невыполнимыми. А сегодня в волгоградской больнице №1 таких делают 30 в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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