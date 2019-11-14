2019-11-14T13:29:00+03:00
Общество

Как добраться и на чем: в Яндекс.Карты волгоградцам доступен раздел про транспорт

Компания обновила мобильное приложение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Скрин Яндекс.КартыСкрин Яндекс.Карты
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Технологии шагают вперед: теперь у волгоградцев появилась еще одна возможность быстро сориентироваться в городе, найти оптимальный маршрут до места и узнать, как и на чем туда лучше добраться. Все эти функции отныне доступны в мобильном приложении Яндекс.Карты.

Специалисты обновили раздел «Транспорт». Точнее перенесли возможности приложения Яндекс. Транспорт в Карты.

Остановки стали ярче на карте, а метки транспорта движутся в режиме реального времени.

- В карточке каждой остановки можно теперь посмотреть, когда приедет нужный автобус, а ещё сохранить саму остановку или маршрут в избранное. Тогда их будет проще найти на карте - это удобно, если пользуешься одним и тем же транспортом каждый день, - говорят в пресс-службе компании.

Что еще удобно: приложение покажет на карте все возможные варианты, как добраться до нужной точки - на машине, общественном транспорте, такси, велосипеде или пешком, - и можно выбрать самый оптимальный.

Аналитики компании подсчитали, что волгоградцы ежемесячно выстраивают в приложении 65 тысяч маршрутов. Самые популярные остановки - Комсомольская улица/Центральный рынок, Поликлиника № 18, Аграрный университет, ТРЦ Акварель, Аллея Героев/Медицинская академия. А самые популярные автобусы - №95, №25, №85, №2 и №35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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