2019-11-14T12:49:54+03:00
Происшествия

В Астрахани из-за порыва водовода провалился мост

К счастью, никто не пострадал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации города Астрахань.Фото администрации города Астрахань.
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В Астрахани провалился мост. К счастью, рухнул не весь, а только часть пешеходной дорожки. ЧП случилось сегодня утром, 14 ноября.

Глядя огромную дыру на Коммерческом мосту, вспоминается фраза чиновника из фильма «День выборов-2», который как раз снимали в каспийской столице: «А с другой стороны… У кого из нас мост не падал?». Но все было бы смешно, если б эта фраза не стала сегодня реальностью.

В мэрии Астрахани оправдываются: все из-за порыва водопровода.

- Сегодня утром на Коммерческом мосту в створе улицы Адмиралтейской произошел разрыв водопроводной трубы диаметром 300 миллиметров. В результате чего был размыт грунт в пешеходной части моста, частично обрушилось плиточное покрытие. В настоящее время одна сторона моста, расположенная ближе к стрелке Волги, перекрыта для движения пешеходов. Специалисты Астрводоканала производят вскрытие дорожного полотна. Напорная труба уже перекрыта. В ближайшее время будет разработан план мероприятий по восстановлению пешеходной части, - рассказал заместитель начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Город Астрахань» Антон Леонов.

К счастью, никто в результате ЧП не пострадал. Даже жители близлежащих не остались без воды, подачу перевели на резервную линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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