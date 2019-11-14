2019-11-14T11:15:11+03:00
Общество

В Волгоградской облдуме появилась пятая фракция из одного «пенсионера»

Представлять эту партию будет Евгений Кареликов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Волгоградской областной думы.Фото Волгоградской областной думы.
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Если в прошлом созыве Волгоградская областная дума была представлена четырьмя партиями, то в новом составе появилась еще одна - пятая по счету депутатская фракция - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Правда, представлять ее будет один человек, он же и руководитель фракции - Евгений Кареликов.

Четыре остальных фракции не меняются уже который год. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Фракцию единороссов возглавляет Михаил Струк.

- Решение о его назначении на этот пост было принято на первом организационном заседании депутатов, избранных от партии «Единая Россия» в Волгоградскую областную Думу VI созыва, - уточняют в пресс-службе облдумы.

Главой фракции КПРФ в региональном парламенте стала Тамара Головачева.

Региональную фракцию «справороссов» возглавляет, как и прежде, Дмитрий Калашников.

А главным ЛДПРовцем в области стал Алексей Логинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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