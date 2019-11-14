В Волгоградской облдуме появилась пятая фракция из одного «пенсионера»
Если в прошлом созыве Волгоградская областная дума была представлена четырьмя партиями, то в новом составе появилась еще одна - пятая по счету депутатская фракция - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Правда, представлять ее будет один человек, он же и руководитель фракции - Евгений Кареликов.
Четыре остальных фракции не меняются уже который год. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Фракцию единороссов возглавляет Михаил Струк.
- Решение о его назначении на этот пост было принято на первом организационном заседании депутатов, избранных от партии «Единая Россия» в Волгоградскую областную Думу VI созыва, - уточняют в пресс-службе облдумы.
Главой фракции КПРФ в региональном парламенте стала Тамара Головачева.
Региональную фракцию «справороссов» возглавляет, как и прежде, Дмитрий Калашников.
А главным ЛДПРовцем в области стал Алексей Логинов.
ИСТОЧНИК KP.RU