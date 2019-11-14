2019-11-14T10:54:40+03:00
Общество

Депутаты Волгоградской области купят себе пять машин за 10 миллионов рублей

Народные избранники будут ездить на черных дорогих седанах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Власть имущие решили не экономить на своем комфорте и покупают дорогие иномарки за бюджетные деньги.Власть имущие решили не экономить на своем комфорте и покупают дорогие иномарки за бюджетные деньги.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Не успели новые депутаты Волгоградской областной думы влиться в работу, как уже позаботились о своем комфорте. За бюджетные деньги для них купят пять новых автомобилей. И, судя по документации, представленной на сайте Госзакупок, это будут не дешевые отечественные машины, а дорогие иномарки. На покупку пяти авто выделяют 9,9 миллиона рублей. То есть почти по 2 миллиона за каждую.

В договоре так и прописано - «для нужд Волгоградской облдумы». А все потому, что раньше право иметь служебное авто имели только главы комитетов, а теперь все, кто работает на постоянной основе за зарплату.

Требования к новым автомобилям у властей высокие. Это должен быть обязательно черный седан, с мощностью двигателя не менее 200 лошадиных сил, с шестиступенчатой коробкой автомат, с подогревом сидений и рулевого колеса и даже с функцией Bluetooth. Кроме того, автомобиль должен быть оснащен системой оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу и системой контроля и информирования об усталости водителя. Ну и еще ряд требований.

И, конечно, это должны быть новые машины 2019 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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