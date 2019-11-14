На юге Волгограда пешеход угодил под пассажирский автобус
За сутки автомобилисты устроили на трассах Волгограда и области шесть аварий, в которых пострадало такое же количество людей. Двое из госпитализированных 13 ноября - пешеходы. Одно из происшествий произошло в Кировском районе города-героя. Участие в нем принял пассажирский автобус «Лиаз». 47-летний водитель вез людей в сторону Красноармейского. На улице Колосовой на проезжую часть внезапно выбежал пешеход, хотя ни «зебры», ни светофора поблизости не было. От удара от получил травмы, его увезли в больницу. Личность пока не установлена.
В другой аварии травмы получила 34-летняя волгоградка. Она переходила дорогу по улице Электролесовской в Советском районе. В это время со стороны 35-й Гвардейской в сторону Чебышева за рулем «БМВ» ехала 23-летняя автоледи. Она не справилась с управлением и протаранила припаркованный «Шевроле», а потом сбила женщину на «зебре».
- В результате ДТП женщина-пешеход доставлена в больницу, - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU