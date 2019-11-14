2019-11-14T09:40:15+03:00
Происшествия

На юге Волгограда пешеход угодил под пассажирский автобус

Он перебегал дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
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Пешехода сбил автобус.Пешехода сбил автобус.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За сутки автомобилисты устроили на трассах Волгограда и области шесть аварий, в которых пострадало такое же количество людей. Двое из госпитализированных 13 ноября - пешеходы. Одно из происшествий произошло в Кировском районе города-героя. Участие в нем принял пассажирский автобус «Лиаз». 47-летний водитель вез людей в сторону Красноармейского. На улице Колосовой на проезжую часть внезапно выбежал пешеход, хотя ни «зебры», ни светофора поблизости не было. От удара от получил травмы, его увезли в больницу. Личность пока не установлена.

В другой аварии травмы получила 34-летняя волгоградка. Она переходила дорогу по улице Электролесовской в Советском районе. В это время со стороны 35-й Гвардейской в сторону Чебышева за рулем «БМВ» ехала 23-летняя автоледи. Она не справилась с управлением и протаранила припаркованный «Шевроле», а потом сбила женщину на «зебре».

- В результате ДТП женщина-пешеход доставлена в больницу, - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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