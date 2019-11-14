2019-11-14T08:54:46+03:00
Происшествия

Волгоградец из ревности сжег машину 82-летней бабушки

34-летнему мужчине грозит срок за поджог
Екатерина МАЛИНИНА
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Недалеко от машины нашли бутылку из-под бензина.Недалеко от машины нашли бутылку из-под бензина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Пожар в городе Фролово на улице 40-лет Октября произошел еще 18 октября. Загорелась машина ВАЗ 21144. Пожарные оперативно потушили огонь, но машина восстановлению не подлежит. Сначала, основной версией была неисправность узлов механизма, но неподалеку от автомобиля нашли бутылку с остатками бензина. Так что причиной ЧП стал поджог. Владелица авто – 82-летняя бабушка, оценила ущерб в 76 тысячи рублей.

Следователи стали изучать, кто же мог желать зла пенсионерке. Полицейские отсмотрели запись с камер видеонаблюдения на ближайших заправках. И нашли пиромана. Им оказался 34-летний мужчина. Когда его задержали, он рассказал, что совершил поджог из ревности. Но не к 82-летней старушке, а к ее 35-летней внучке, которая в основном и ездила на легковушке. Недавно молодые люди расстались, женщина стала встречаться с другим, а бывший кавалер таким образом решил отомстить бывшей возлюбленной. Он попросил одного из водителей на АЗС продать ему немного бензина, которым он этой же ночью облил машину.

- Сейчас мужчине грозит до 5 лет лишения свободы , - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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