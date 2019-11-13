Под Волгоградом во время игры в волейбол умер глава Иловлинского района

13 Нояб. 21:28 2019-11-13T21:28:38+03:00

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В среду, 13 ноября, скоропостижно на 54-ом году жизни скончался глава Иловлинского района Александр Егоров.

- Во время игры в волейбол ему стало плохо, он присел на скамейку и на ней же скончался до приезда врачей, – рассказал об обстоятельствах случившегося депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов.

Известно, что Александр Владимирович вел активную деятельность, любил спорт и лошадей, а также был атаманом. Буквально через неделю под руководством Егорова планировался конный переход в честь рейда Плиева в 1942 году.

- Таким мы его запомним: казака, лошадника, православного христианина, работающего на родной земле, созидателя, хозяйственника. Человека яркого, прямого в суждениях, Горе какое, потеряли хорошего товарища! – выразил слова скорби Осипов.

О работе и человечности главы вспомнила директор волгоградского лицея №5 Лариса Тропкина:

- Недавно встречались на «Общественной экспертизе», беседовали о воспитании детей, намечали совместные планы по продвижению русского языка. Он очень хорошо поддерживал ассоциацию учителей литературы и русского языка. Лично принимал учителей области у себя на ферме, делился своими соображениями, мечтал, чтобы все казаки оставались в районе и развивали его, любили свой край, как любил его он!

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU