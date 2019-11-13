2019-11-13T20:05:49+03:00
Общество

Под Волгоградом матери-кукушке грозит срок за 770-тысячный долг по алиментам

Женщина отказалась отрабатывать наказание, чем спровоцировала судебные тяжбы
Юлия Данильченко
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После развода супругов из Чернышковского района Волгоградской области дети остались с отцом. Мать предпочла бросить семью, даже не подозревая, чем это для нее обернется. Женщине сразу же присудили алименты и за несколько лет набежала немалая сумма – 770 тысяч рублей. Выплатить такую не каждому по карману, да она и не спешила: на работу не устраивалась, на биржу труда не обращалась. К делу подключился суд.

- Решением Чернышковского районного суда женщина признана виновной в уклонении от уплаты алиментов и получила наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Но алиментщица решила уклониться и от административного наказания, чем спровоцировала реальную угрозы для собственной свободы. Теперь ее привлекают к уголовной ответственности за неуплату алиментов, ее ждет реальное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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