В Волгограде нашли извращенца, изнасиловавшего на остановке пенсионерку

13 Нояб. 18:42 2019-11-13T18:42:34+03:00

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В феврале 2019 года СУ СК по Волгоградской области сообщил о насильнике, который набросился на пенсионерку недалеко от остановки «Железнодорожный» в Красноармейском районе Волгограда. Женщина хоть и была шокирована, но сумела подробно описать негодяя. Следователи распространили информацию в СМИ, но быстро поймать извращенца не удалось. На это ушло чуть больше полугода. Теперь 26-летний рецидивист за решеткой.

Сыщики установили обстоятельства случившегося вечером 11 февраля. Частично и сам подозреваемый рассказал, что делал и почему.

- Неизвестный подошел к пенсионерке, которая в это время возвращалась с работы домой, представился Михаилом, после чего в безлюдном месте повалил женщину на землю и совершил в отношении неё действия сексуального характера. Совершив преступление, злоумышленник скрылся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU