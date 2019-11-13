2019-11-13T18:42:34+03:00
Происшествия

В Волгограде нашли извращенца, изнасиловавшего на остановке пенсионерку

Почти год следователи искали насильника по фотороботу
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

В феврале 2019 года СУ СК по Волгоградской области сообщил о насильнике, который набросился на пенсионерку недалеко от остановки «Железнодорожный» в Красноармейском районе Волгограда. Женщина хоть и была шокирована, но сумела подробно описать негодяя. Следователи распространили информацию в СМИ, но быстро поймать извращенца не удалось. На это ушло чуть больше полугода. Теперь 26-летний рецидивист за решеткой.

Сыщики установили обстоятельства случившегося вечером 11 февраля. Частично и сам подозреваемый рассказал, что делал и почему.

- Неизвестный подошел к пенсионерке, которая в это время возвращалась с работы домой, представился Михаилом, после чего в безлюдном месте повалил женщину на землю и совершил в отношении неё действия сексуального характера. Совершив преступление, злоумышленник скрылся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют трамвайный переезд
В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку
Резервная схема: в центре Волгограда ликвидируют порыв трубы
Из-за дорожных работ на Череповецкой волгоградцы встали в пробку
За сутки в пожарах пострадали два жителя Волгоградской области
В Волгоградской области ожидается гололедица
Волгоградец получил 300 часов работ за украденную у лифта сумку
Пешеходы 9 и 11 лет попали под колеса иномарок в Волгоградской области
16 ноября волгоградцев приглашают на «Бал хризантем»
В Волгограде волонтеры нашли дважды сбегавшую пенсионерку
В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов
Главный архитектор Волгограда объяснил, почему сквер Пахмутовой сделали в пойме
В Волгограде учительница отсудила у школы 200 тысяч рублей за падение на скользком полу
Ловили, но виртуально: в Волгограде директор горпитомника заработал миллион рублей на бездомных собаках
В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге
«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога
Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев
В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом
На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей
На Красном подключают новую котельную