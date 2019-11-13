Полиция Волгограда обещает награду за информацию о взломщике банкоматов

13 Нояб. 16:15 2019-11-13T16:15:09+03:00

Предположительно у мужчины на лице есть порезы от стекла

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Преступление произошло 8 ноября 2019 года. И хотя у полицейских есть примерное описание того, кто взломал банкоматы и похитил деньги, самого подозреваемого поймать так и не удалось. Тем утром мужчина от 25 до 35 лет в темной куртке, джинсах и кроссовках, худой, с темными волосами и порезами на лице проник в банк на улице 8-й Воздушной Армии Дзержинского района Волгограда, повредил несколько терминалов и забрал все деньги.

- Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть ГУ МВД – 30-43-45, телефон доверия Главка 30-44-44, 02 либо +7 960 870 00-02 (оперативный сотрудник). Конфиденциальность сведений гарантируется, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, это не первый случай: на 51-ой Гвардейской с 5 на 6 ноября неизвестные пытались взломать терминал, но не успели – на место приехали охранники.

ИСТОЧНИК KP.RU