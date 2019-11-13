Назначен новый исполняющий обязанности ректора в Волгоградском институте культуры

13 Нояб. 16:00 2019-11-13T16:00:31+03:00

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В Волгоградском институте искусств и культуры – кадровые перемены. С 13 ноября исполнять обязанности руководителя вуза будет Оксана Луконина. Получила два образования в Волгоградском училище искусств и Петрозаводской государственной консерватории.

С 2000 года она трудилась в институте, с 2011 года в качестве декана факультета искусств. На ее счету огромное количество работ. Из 78 научных публикаций 15 опубликованы в журналах. Есть также монографии, методички, среди ее трудов – заметки, статьи в популярных СМИ.

Оксана Луконина объехала десятки российских городов, где выступила с 200 докладами, в том числе она выступала в Общественной палате РФ и в Центральном Доме Ученых РАН.

- С 2015 г. пропагандирует отечественную музыку за рубежом: выступает с лекциями в Вильнюсе, Афинах, Бонне, Кельне, Амстердаме. За помощь в организации мировой премьеры цикла «Страстная седмица» Штейнберга в Окcфорде награждена Орденом Александра Великого за научные победы и свершения от European Business Consortium, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе портала культуры Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU