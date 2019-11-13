Волгоградского ученого наградили «За заслуги перед Отечеством»

13 Нояб. 15:41 2019-11-13T15:42:12+03:00

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Известный ученый, президент ВолГТУ, академик РАН, обладатель премии Правительства РФ Иван Новаков удостоился еще одной награды за свой труд – ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-ей степени. Указ подписал президент Владимир Путин. На его трудах и под его чутким руководством в Волгоградской области работают 12 докторов, 55 кандидатов наук, а также десятки молодых ученых. Он основал школу химиков-полимерщиков, вместе с командой разработал синтетическое покрытие для спортивных сооружений, которое полностью безопасно для окружающей среды.

И это далеко не все заслуги ученого. Иван Новаков активно воспитывает будущих талантливых в сфере науки студентов.

- Студенты и молодые ученые разрабатывают и внедряют в производство новые материалы и технологии — при финансовой поддержке государства в вузе открыт инжиниринговый центр, где создают изделия из композитов для строительства, сферы ЖКХ, сельского хозяйства, природоохранных систем, оборонной промышленности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU