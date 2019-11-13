Директор транспортной компании из Волжского скрыл 10 миллионов налогов

13 Нояб. 15:26 2019-11-13T15:26:44+03:00

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Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» возбудили в отношении 48-летнего руководителя транспортной компании в Волгограде. Мужчину обвиняют в сокрытии 10 миллионов рублей, которые он был обязан заплатить в казну государства. Такую крупную сумму коммерсант сумел присвоить с 2015 по 2016 года. Следственные органы, сотрудники УЭБиПК, а также прокуратура смогли установить, по какой схеме действовал обвиняемый.

- Он включал в декларации заведомо ложные сведения о привлечении для оказания транспортных услуг двух организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Афера раскрылась сразу и с 2017 года волгоградец находился в розыске, как так пытался скрыться от правосудия. Но его все-таки задержали. Вину свою мужчина не признает, хотя доказательство достаточно. Дело передали в Волжский городской суд

ИСТОЧНИК KP.RU