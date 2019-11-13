Яндекс такси протаранило трамвай в Волгограде

13 Нояб. 15:08 2019-11-13T15:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное ДТП с участием общественного транспорта случилось в среду, 13 ноября 2019 года в Дзержинском районе Волгограда. Около 15 часов дня на перекрестке улиц Ангарской и Фонтанной машина Яндекс такси протаранила трамвай, который шел по маршруту №2. К счастью, никто из находящихся в трамвае и такси пассажиров не пострадал. Но волгоградцы в ближайшее время не смогут уехать на «рогатых». Движение трамваев временно остановлено. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, выезжая на перекресток, водитель Яндекс такси не предоставил трамваю приоритет в движении. Как сообщили «КП-Волгоград» очевидцы, таксист решил развернуться прямо перед идущим составом и врезался в переднюю часть вагона.

- Движение трамваев осуществляется в границах «Детский центр - Депо№2», - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU