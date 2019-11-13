Знаменитый дом с башней в Волгограде халтурщики отремонтировали на «тройку»

13 Нояб. 14:29 2019-11-14T22:57:20+03:00

За ремонт фасадов чиновники заплатили даже без проверки качества

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«Полвека не ремонтировали и сделали тяп-ляп. Халтурщики!» - возмущаются жители известного в Волгограде дома с башней, расположенного в Краснооктябрьском районе. Краска на фасаде дома, которую обновили в конце 2018-го, облезла уже через несколько месяцев, не пережив первого дождя и снега. Сегодня также тяп-ляп меняют коммуникации. Жители с коллективной жалобой пошли к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области.

Дом №93 по проспекту Ленина - особенный, он является объектом культурного наследия региона. И требования к его ремонту должны быть особыми.

«К проведению ремонта в здании подходят с особым вниманием. Важно не просто привести дом в порядок, но и сохранить его исторический вид, уникальные архитектурные элементы. Осуществляется строительный контроль и авторский надзор», - заверяли чиновники с областной администрации.

А что же в реальности?

- Вместе с прокуратурой мы провели проверку, и нашли ряд серьезных нарушений, - отмечает уполномоченный. - Так, ООО «Высотафасадремонт», которое по договору с региональным Фондом капремонта взялось обновить фасад дома, не справился со своими обязательствами. Организация наняла субподрядчиков, которые даже не имеют лицензии на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Одна из таких фирм - ООО «СМУ 44», в работе которой прокуратура нашла многочисленные недостатки. При этом комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области никаких предписаний этой организации не выдавал. Почему? Да потому что выполненные работы никто не проверял.

- Работы по капитальному ремонту фасада здания были приняты и оплачены в ноябре 2018 в отсутствие приемки работ комитетом, - отмечает региональный уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков.

Он обязался лично проследить за ситуацией. А прокуратура Кранооктябрьского района в свою очередь включила вскрытые факты нарушений в сводное представление, которое будет направлено в УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и региональный комитет госохраны объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU