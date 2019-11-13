2019-11-14T22:57:20+03:00
Общество

Знаменитый дом с башней в Волгограде халтурщики отремонтировали на «тройку»

За ремонт фасадов чиновники заплатили даже без проверки качества
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

«Полвека не ремонтировали и сделали тяп-ляп. Халтурщики!» - возмущаются жители известного в Волгограде дома с башней, расположенного в Краснооктябрьском районе. Краска на фасаде дома, которую обновили в конце 2018-го, облезла уже через несколько месяцев, не пережив первого дождя и снега. Сегодня также тяп-ляп меняют коммуникации. Жители с коллективной жалобой пошли к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области.

Дом №93 по проспекту Ленина - особенный, он является объектом культурного наследия региона. И требования к его ремонту должны быть особыми.

«К проведению ремонта в здании подходят с особым вниманием. Важно не просто привести дом в порядок, но и сохранить его исторический вид, уникальные архитектурные элементы. Осуществляется строительный контроль и авторский надзор», - заверяли чиновники с областной администрации.

А что же в реальности?

- Вместе с прокуратурой мы провели проверку, и нашли ряд серьезных нарушений, - отмечает уполномоченный. - Так, ООО «Высотафасадремонт», которое по договору с региональным Фондом капремонта взялось обновить фасад дома, не справился со своими обязательствами. Организация наняла субподрядчиков, которые даже не имеют лицензии на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Одна из таких фирм - ООО «СМУ 44», в работе которой прокуратура нашла многочисленные недостатки. При этом комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области никаких предписаний этой организации не выдавал. Почему? Да потому что выполненные работы никто не проверял.

- Работы по капитальному ремонту фасада здания были приняты и оплачены в ноябре 2018 в отсутствие приемки работ комитетом, - отмечает региональный уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков.

Он обязался лично проследить за ситуацией. А прокуратура Кранооктябрьского района в свою очередь включила вскрытые факты нарушений в сводное представление, которое будет направлено в УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и региональный комитет госохраны объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют трамвайный переезд
В Волгограде задержали двух мошенников, пытавшихся обмануть старушку
Резервная схема: в центре Волгограда ликвидируют порыв трубы
Из-за дорожных работ на Череповецкой волгоградцы встали в пробку
За сутки в пожарах пострадали два жителя Волгоградской области
В Волгоградской области ожидается гололедица
Волгоградец получил 300 часов работ за украденную у лифта сумку
Пешеходы 9 и 11 лет попали под колеса иномарок в Волгоградской области
16 ноября волгоградцев приглашают на «Бал хризантем»
В Волгограде волонтеры нашли дважды сбегавшую пенсионерку
В Волгограде появилась пятая коллекторская компания по возврату долгов
Главный архитектор Волгограда объяснил, почему сквер Пахмутовой сделали в пойме
В Волгограде учительница отсудила у школы 200 тысяч рублей за падение на скользком полу
Ловили, но виртуально: в Волгограде директор горпитомника заработал миллион рублей на бездомных собаках
В Волгограде водитель избил маршрутчика до сотрясения мозга прямо на дороге
«Верните врача, спасите дочь»: в Астрахани мамочка новорожденной добилась возвращения уволенного реаниматолога
Астраханский суд отправил главу района в колонию за аферы с жильем для переселенцев
В пригородном поезде поймали волгоградца с пистолетом
На капремонт «быковской» трассы Самара-Волгоград потратят 376 миллионов рублей
На Красном подключают новую котельную