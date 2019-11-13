Два волгоградца отбили девушку от грабителя и сдали его в полицию

13 Нояб. 13:44 2019-11-13T13:44:07+03:00

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Как же приятно осознавать, что рядом с тобой в Волгограде живут настоящие герои. Они не спасатели, они - простые мужики, которые не пройдут мимо чужой беды. Вчера, 12 ноября, два таких волгоградца спасли от грабителя 17-летнюю девушку. Да еще и в полицию преступника сдали.

Случилось это в Красноармейском районе. Девушка возвращалась домой по улице Пролетарская. На часах было примерно в половине одиннадцатого вечера. Между домами №23 и №17 девчонке преградил путь неизвестный мужчина, и приставил к ней нож. Он заявил, что убьет ее, если та не отдаст ему наличность.

Девушка, надо сказать, тоже оказалась не из робкого десятка. Он попыталась оттолкнуть грабителя и сказала, что никаких денег он не получит. Тогда преступник распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика и попытался скрыться.

Крики девушки услышали проходящие мимо мужчины. Два друга - одному 34 года, второму 37 лет - бросились на помощь. Они догнали удирающего грабителя, и удерживали его до приезда полиции.

- Преступником оказался местный житель - 48-летний мужчина. Нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Материалы по данному факту будут переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения. А волгоградцев за помощь в пресечении тяжкого преступления руководство волгоградской полиции намерено поощрить, - говорят «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Сами герои от огласки и всевозможных интервью отказались. Потому что настоящие и поступают по совести, а не ради хайпа.

ИСТОЧНИК KP.RU