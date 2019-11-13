В Волгограде завершилась реставрация часовой башни вокзала

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-13T13:41:29+03:00

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В последние шесть лет здание железнодорожного вокзала Волгоград-1 постоянно находится на реконструкции. Сначала после теракта пришлось восстанавливать холл и залы. Потом началась подготовка к чемпионату, модернизация и реконструкция перронов, строительство контрольно-пропускных пунктов и реставрация фасада здания. В ноябре 2019 года на вокзале Волгограда завершилась реставрация часовой башни. Так что волгоградцы вновь могут сверять время по большим вокзальным часам.

- В ходе работ специалисты усилили каркас часового панно. Стрелки часов были очищены от внешних загрязнений и покрыты специальным устойчивым лакокрасочным покрытием, - рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД.

Вокзальные часы - одна из главных достопримечательностей не только исторического здания вокзала, но и самого Волгограда. Установили их на башню в 1959 году. Часовой механизм – электромеханический. Всего циферблатов четыре - по одному с каждой стороны башни, каждый диаметром 4 метра. Их механизмы между собой не связаны. Длина минутной стрелки - 2,5 метра.

Вокзалу Волгоград-1 исполнилось 65 лет.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Здание вокзала Волгоград-1 построили по проекту архитекторов Куровского и Брискина. Сейчас это памятник величавой архитектуры тех времен. В здании три этажа, которые венчает башня с часами. Высота вместе со шпилем - 67 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU