Полиция арестовала волгоградца, угнавшего машину у собутыльника

13 Нояб. 12:42 2019-11-13T12:42:49+03:00

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Очередная пьянка закончилась в Волгоградской области уголовным делом. К счастью, не убийством и не дракой, а угоном. Друг угнал у хозяина, нет не жену, а машину.

12 ноября в полицию пришел 48-летний житель одного из поселений Калачёвского района и заявил, что у него из гаража угнали «ВАЗ-21099». На вопрос: «Как могли угнать машину из-под носа? (ведь гараж находится во дворе дома), мужчина рассказал, что во всем виновато спиртное. Мол, вечером к нему пришел в гости 28-летний ранее судимый знакомый, с которым они устроили застолье. Напившись, хозяин уснул, а когда очнулся, автомобиля уже не было.

- Задержали угонщика на трассе сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Калачевскому району. Мужчина за рулем был пьян, но от медосвидетельствования отказался. В отделении полиции он пояснил, что взял ключи от машины у знакомого, чтобы съездить к родственникам в Суровикинский район. Мужчина вину свою признал и пояснил, что угон совершил под влиянием употребленного алкоголя, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Впрочем, признание вины не освобождает от ответственности. Поэтому пьяного угонщика арестовали на 10 суток. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения и о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Грозит ему за эту пьяную выходку до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU