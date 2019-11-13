2019-11-13T11:39:03+03:00
Общество

Под Волгоградом начальник опеки устраивала фиктивные проверки детей в приемных семьях

Она отчиталась о работе на бумаге, но к подопечным не выезжала
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина должна заплатить 12 тысяч рублей.Женщина должна заплатить 12 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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К органам опеки особое внимание. Слишком много скандалов связанных с их бездействием или излишним рвением. Поэтому прокуратура проверяет их работу довольно тщательно. В этот раз сотрудники Ленинской прокуратуры смотрели деятельность сектора опеки и попечительства отдела по социальной политике районной администрации. И оказалось .что работу свою они не выполняли.

Они должны были проверять условия жизни у шести детей, которые находились под опекой в приемных семьях. Под документам все так и было: проверяли, все в порядке. Но когда спросили сами семьи, выяснилось, что к ним уже год как никто не наведывался. Для родителей это, может, и неплохо: меньше хлопот. Но для детей подобное попустительское отношение весьма опасно. Ведь никто не даст гарантию, что ребенку жилось в этом время хорошо, его никто не обижал и не эксплуатировал.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении начальника сектора опеки. Мировой суд приговор женщину к штрафу в 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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