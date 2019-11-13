В центре Волгограда водитель на кроссовере сбил бабушку и сбежал

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-13T10:58:36+03:00

Только в одном ДТП виноват пешеход, в трех случаях вина за сбитых людей лежит на горе-водителях. Будьте внимательнее! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четыре пешехода попали под колеса авто за один день

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Каждый день в Волгограде случаются ДТП с участием пешеходов. А за минувшие сутки - 12 ноября - сразу четыре человека оказались под колесами авто. Все с травмами теперь находятся в больницах. И только в одном случае вина лежит на самом пешеходе, а остальных - на горе-водителях.

Рано утром сообщение поступило из Дзержинского района: там на улице Хорошева 49-летний водитель «Лады Приора» сбил 59-летнюю женщину. Причем волгоградка переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, но и это не спасло ее.

А в 10.50 позвонили из центрального района Волгограда. Люди рассказали, что во дворе дома № 11-А по улице Невской иномарка сбила 71-летнюю бабушку. Причем водитель даже не остановился помочь, а уехал с места ДТП. Женщину госпитализировали, а сотрудники ГИБДД по «горячим» следам нашли и задержали виновника. Им оказался 61-летний житель Московской области, который приехал к нам на своем «Хендэ Туксон».

Вечером 58-летний водитель «ВАЗ-21214» сбил 29-летнюю девушку-пешехода на проспекте Дорожников. Волгоградка перебегала дорогу в неположенном месте вот и поплатилась.

А в 21.35 сообщение о еще одном сбитом пешеходе пришло из Волжского. 33-летний водитель на «Ладе Калина» сбил 36-летнего мужчину. Пешеход доставлен в больницу, - уточняют «КП-Волгшоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU