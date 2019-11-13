2019-11-13T10:32:23+03:00
Общество

В Россошках рядом с новой школой построят детский сад

Таким образом, в поселке появится образовательный кластер
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новая школа примет учеников уже 1 сентября 2020-го. А в старой школе сделают современный детсад. Фото администрации ВО.Новая школа примет учеников уже 1 сентября 2020-го. А в старой школе сделают современный детсад. Фото администрации ВО.
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О новой школе жители поселка Степной Россошинского сельского поселения Волгоградской области мечтали давно. Старое здание совсем обветшало, кроме того из-за малой вместимости многие дети учатся во вторую смену.

Сегодня здесь заканчивают строительство нового здания, рассчитанного на 500 учеников. Здесь будут учиться ребята из Царицыно, Студено-Яблоновки, Россошек, Красного Пахаря, Новой Надежды. Сейчас школа готова на 80% и строительство идет с опережением графика. Открыть ее обещают уже 1 сентября 2020-го.

- В Россошинском поселении это одна из серьезных проблем: более 40% детей здесь занимаются во вторую смену. В целом по Городищенскому району — больше 20%, как и в Волгограде. Наша задача - к окончанию 2024 года выйти в регионе на обучение в одну смену, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, осматривая новую россошанскую школу.

Еще одна хорошая новость: в старом здании школы планируют сделать детский сад.

- Мы уже поставили задачу начать подготовку, предпроектные работы по созданию на базе старой школы современного детского сада. На это потребуется время, проект, ресурсы, но это правильный подход, когда в рамках одной территории мы строим школу и дошкольное учреждение. В течение этого и 2020 года подготовим проектное решение и, начиная с 2021-го, построим здесь детский сад. Получится в Россошках современный образовательный кластер, - пообещал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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