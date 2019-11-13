Зал облдумы задымился во время обсуждения вопросов о школьном питании

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-13T10:19:44+03:00

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13 ноября состоялось очередное заседание Облдумы. В повестке было только два вопроса, так что депутаты рассчитывали завершить работу до обеда. Но неожиданно получилось еще быстрей. Во время обсуждения важного вопроса по детском питанию вдруг заискрила сплит-система и пошел дым.

- Видимо, вопрос был очень острым и горячим. Мы как раз обсуждали выравнивание доплат на питание от муниципалитетов в школах. Сейчас, например, Волгоград, доплачивает 20 рублей, Волжский 5 рублей, Камышин – полтора. Предлагалось уравнять софинансирование, довести до единой цифры. Я предложил вынести это на голосование. Возражений не было, - сообщил «КП-Волгорад» депутат Облдумы Алексей Волоцков.

Принимали постановление уже в дыму. Проголосовали «за». После чего все по очереди вышли из здания. Место народных избранников заняли пожарные, которые за пару минут справились с ЧП.

Следующее заседание состоится через неделю. К этому времени помещение хорошенько проветрят от дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU