Роспотребнадзор: волгоградские школьники недополучают горячее питание

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-13T10:09:43+03:00

В 39-ти сельских волгоградских школах дети до сих пор не получают горячее питание. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с питанием в школах в регионе хуже, чем по стране

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Вопрос питания в школах поднимается волгоградскими власть имущими регулярно. Уже и поставщика продуктов в школах меняли, и «шведский стол» внедряли, и дополнительные средства выделяли, а проблема все равно остается. Да, надо признать, что в 2018-2019 учебном году процент охвата волгоградских школьников горячим питанием по сравнению с предыдущими годами увеличился и составил 84,2%. Однако, этот показатель все равно ниже, чем по России (90%). При этом, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, в 39-ти сельских школах области вообще нет горячего питания у детей.

- Традиционно наиболее высокий процент охвата горячим питанием в начальных классах - 93%. Но и этот показатель ниже среднероссийского (96%), - говорят в управлении. - В средних и старших классах процент охвата горячим питанием еще хуже - 77%.

К качеству питания школьников у проверяющих также немало нареканий.

- Наиболее часто выявлялись нарушения требований по маркировке продуктов питания, отсутствию полной информации в документах, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов, нарушения санитарно-технического состояния и дезинфекционного режима в помещениях пищеблока и прочее, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU