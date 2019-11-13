Общежитие горело в центре Волгограда
Беспокойное утро выдалось 13 ноября 2019 у жителей четырехэтажки в центре Волгограда. Общежитие на проспекте Ленина загорелось около половины восьмого утра. Пламя охватило домашние вещи в одной из квартир на верхнем этаже. Здание старое - огонь в таких домах распространяется очень быстро. После получения тревожного сигнала пожарные оперативно прибыли на место, им удалось спасти 15 человек из объятого пламенем подъезда. Эвакуировали из горящего дома 50 жильцов.
- Благодаря слаженным действиям пожарным удалось не допустить распространения огня и в 7.59 полностью ликвидировать горение, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону.
К счастью, никто из жильцов дома во время пожара не пострадал. А причину возгорания еще предстоит установить специалистам.
Пожар на проспекте Ленина в центре Волгограда 13.11.2019.
Увидели пожар - звоните по телефону «101».
ИСТОЧНИК KP.RU