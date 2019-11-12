В Волгограде опять подорожали бензин и солярка

СЕГОДНЯ 21:41 2019-11-12T21:42:57+03:00

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«Вот оно - движение вперед в его реальном воплощении»¸- иронизируют волгоградские автомобилисты, видя, как почти ежедневно дорожает топливо на автозаправках региона. Поднимается понемногу - на три копейки, на пять копеек, но ведь растет. За неделю с 29 октября по 5 ноября в Волгоградской области вот так по чуть-чуть поднялись цены на все виды топлива: АИ-92 подорожал с 43,20 до 43,24 рублей за литр, «девяносто пятый» - с 46,93 до 47,02 рубля, АИ-98 – с 51,51 до 51,91 рубля за литр или на 0,8%. Не отстает и дизельное топливо - за неделю цена повысилась с 45,34 до 45,50 рубля за литр. Такие данные приводит Волгоградстат.

В это же время итоги наблюдений за ценами опубликовал и Росстат. И оказывается, что цены на топливо растут не везде, а лишь в 23-х регионах России. «Активнее» всего - в Красноярске, где за неделю средняя стоимость бензина автомобильного (всех марок) выросла на 21 копейку, и составила 42 рубля 38 копеек за литр. Сильно поднялись цены на бензин и во Владивостока, а также в Хабаровске.

А вот в девяти регионах, в том числе у наших соседей из ЮФО - в Краснодаре - бензин марки АИ-92 наоборот подешевел. Да еще как - на 36 копеек за две недели, и сегодня его цена составляет 43 рубля 97 копеек за литр. Надо отметить, что даже с учетом понижения у них бензин дороже, чем в Волгограде.

Инфографика Росстата.

ИСТОЧНИК KP.RU