Гриппа в Волгоградской области пока нет, свирепствуют парагрипп и бокавирус

СЕГОДНЯ 18:26 2019-11-12T18:26:29+03:00

Больше всего болеют сейчас детки в возрасте от 3 до 6 лет

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Несмотря на то, что кашляет и чихает, кажется, каждый второй волгоградец, а детские инфекционные отделения забиты до отказа, об эпидемии гриппа в Волгоградской области речь не идет. На самом деле, уровень заболеваемости даже ниже, чем в такой же период прошлого года.

- На 45 календарной неделе уровень заболеваемости ОРВИ составил 30,8 случаев на 10 тысяч населения, ниже эпидемического порога на 63%. Госпитализировано с ОРВИ в области 335 человек, и это на 17,8% меньше, чем на прошлой неделе. В городе Волгограде уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению составил 38,6 на 10 тысяч населения, ниже эпидемического порога на 46%. Прирост количества заболевших за истекшую неделю отмечен только в группе детей 3-6 лет на 3%, - отчитываются в региональном управлении Роспотребнадзора.

И заметьте, речь идет об ОРВИ. Сегодня в регионе циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии: в равных долях парагрипп - 50% от общего количества положительных находок и бокавирус - 50%. Грипп (тип В) зафиксирован только у одного непривитого ребенка в возрастной группе до 2 лет.

Отметим, что на данный момент в области привито против гриппа1 090 593 человека - 43,25% от численности населения. И сегодня в регион поступила новая партия вакцины - более 62 тысяч доз (для взрослых).

ИСТОЧНИК KP.RU