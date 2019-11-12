2019-11-12T18:04:28+03:00
Общество

«Пугаем веганов»: в Волгограде креативных бизнесменов наказали за нецензурную рекламу

Коммерсантов обязали убрать непристойные баннеры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта УФАС.Фото с сайта УФАС.
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В погоне за клиентами некоторые фирмы и организации Волгограда уже переходят все дозволенные рамки и начинают креативить «ниже плинтуса». Вот, например, надпись на баннере: «Послать всех на… Шашлык Слабо? Да?!». Знаете о чем он? Это реклама кетчупа. Или вот шедевр: «он такой большой!...» и «давай померимся диванами...». Отличился и ресторан «Онегин», на баннере которого под изображением мясного стейка с кровью написано: «Пугаем веганов с 2014 года». Но дальше всех зашли продавцы антимоскитного средства. Их рекламный слоган - «Зае…(изображение комара)..ли комары? Есть решение! Никакой химии…».

Возмутила эта реклама и волгоградских антимонопольщиков. Они обсудили каждый случай на экспертном совете, и пришли к выводу, что все-таки реклама ресторана и средства от комаров - неэтичная. Первые демонстрируют презрительное отношение к представителям веганства, а вторые - вообще ко всем людям. Поэтому в региональном УФАС признали такую рекламу нарушающей нормы закона.

- Разумеется, основная цель рекламодателя - привлечь внимание потребителей к рекламируемому товару. Но вопрос, какими средствами это делается? Делать это недопустимым с точки зрения этики и морали способом запрещает Закон о рекламе и это нормальное правило игры на данном рынке, которое должно соблюдаться всеми, - говорит заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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