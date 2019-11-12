2019-11-12T17:34:17+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит восемь лет колонии за семь фальшивых купюр

Мужчина расплачивался «поддельными» банкнотами в магазинах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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38-летний волгоградец решил, что зарабатывать деньги не обязательно, а можно жить по принципу «нарисуем, будем жить». Распечатал купюры достоинством 2 тысячи на цветном принтере, и стал расплачиваться ними. Купюры эти в основном новенькие и подделку от оригинала сложно отличить. Выбирал специально небольшие магазины, где нет сканеров. Покупал продукты питания, и получал за свою «фальшивку» подлинные деньги. Действовал не сам, а с двумя друзьями-сообщниками.

- Всего таким способом мужчинам удалось сбыть семь поддельных банкнот на территории Красноармейского района Волгограда и Светлоярского района Волгоградской области, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. Поймали их 2 декабря 2018-го, когда они в очередной раз пытались расплатиться поддельной купюрой.

- Свою вину волгоградец полностью признал. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение по статье «хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ». Дело передали в суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом. Грозит ему до 8 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве. - Уголовное дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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