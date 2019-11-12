2019-11-12T17:20:22+03:00
Общество

На парк «Русь» в Волгограде готовят проект благоустройства

В Дзержинском районе Волгограда обновят еще одну зону отдыха
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Парк «Русь» на западе Волгограда планируют обновить в 2020 году. А пока МБУ «ЖКХ Дзержинского района» объявило аукцион на разработку проекта благоустройства. Компании-победителю поручат придумать концепцию преображения и подготовить проектно-сметную документацию. Площадь зеленой зоны на Краснополянской - более 4 гектаров. Согласно техническому заданию там должны появиться детские игровые площадки и велодорожки, новые лавочки и коммуникации, а также система видеонаблюдения.

- Обновленный парк сохранит свое предназначение для семейного отдыха. При этом специалистам предстоит не только создать инфраструктуру, но и разработать дендроплан для дальнейшего озеленения территории, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Парк «Русь» давно не видел хозяйской руки, хотя несколько лет назад здесь сделали систему полива. В зеленой зоне хотят высадить ели и сосны, а также деревья из местных питомников. Продолжат в 2020 году и обновление парка Героев-летчиков, где этой осенью появился списанный Минобороны СУ-27. На вторую очередь также готовят проект. Новое общественное пространство протянется до домов на бульваре 30-летия Победы и займет территорию площадью около 14 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Бочаров один из немногих губернаторов страны, кто так и не завел страничку в инстаграме
В Волгограде супружеская пара вымогала у женщины деньги за интимные фото и видео
В Волжском Андрей Бочаров внезапно нагрянул в больницу Фишера с проверкой
В Волгограде к юбилею Александры Пахмутовой отчеканили памятные медали
В Волгограде только каждая третья семья может позволить арендовать жилье
Волгоградцам уменьшили размер прожиточного минимума
В Волгограде судят москвича, скрывшего 52 миллиона рублей налогов
Самые счастливые - медики и чиновники
В Волгограде простятся с артисткой театра кукол Верой Лозинской
В Волгоградцы жалуются на шум от лифта и холодильников в магазинах
В Волгоградской филармонии и «Старой Сарепте» новое начальство
27-летний волгоградец лишился полмиллиона рублей, поверив звонку из «банка»
Беременной волгоградке выплатят 320 тысяч за увольнение
На юге Волгограда в тяжелой аварии пострадали трое
Обанкротившаяся УК Дзержинского района Волгограда лишилась домов
В центре Волгограда «Лексус» не уступил дорогу ВАЗу
Из-за долга перед ребенком астраханец пошел на обман мигрантов
В Волгограде маршрутка 23а начала ходить до Родниковой долины
Спустя 10 дней поисков под Волгоградом нашли тело 17-летнего подростка
Под Волгоградом по тревоге подняли группу быстрого реагирования мотострелков
Матч «Ротора» в Волгограде вновь побил рекорд посещаемости ФНЛ
Четыре года и нет завода: волгоградский блогер снял убийственное видео о ВГТЗ
Волгоградцы смогут поклониться святыням на выставке «Царицын православный»
Режиссер Александр Тютрюмов снимет фильм о волгоградской актрисе
На юге Волгограда водитель иномарки устроил «паровозик» из четырех машин
Астраханку, собиравшую деньги для террористов, отправили в колонию на 8 лет
В Астрахани поймали аферистку, которая делала из людей липовых инвалидов
Волгоград оказался в числе худших городов для жизни с детьми