На парк «Русь» в Волгограде готовят проект благоустройства

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-12T17:20:22+03:00

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Парк «Русь» на западе Волгограда планируют обновить в 2020 году. А пока МБУ «ЖКХ Дзержинского района» объявило аукцион на разработку проекта благоустройства. Компании-победителю поручат придумать концепцию преображения и подготовить проектно-сметную документацию. Площадь зеленой зоны на Краснополянской - более 4 гектаров. Согласно техническому заданию там должны появиться детские игровые площадки и велодорожки, новые лавочки и коммуникации, а также система видеонаблюдения.

- Обновленный парк сохранит свое предназначение для семейного отдыха. При этом специалистам предстоит не только создать инфраструктуру, но и разработать дендроплан для дальнейшего озеленения территории, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Парк «Русь» давно не видел хозяйской руки, хотя несколько лет назад здесь сделали систему полива. В зеленой зоне хотят высадить ели и сосны, а также деревья из местных питомников. Продолжат в 2020 году и обновление парка Героев-летчиков, где этой осенью появился списанный Минобороны СУ-27. На вторую очередь также готовят проект. Новое общественное пространство протянется до домов на бульваре 30-летия Победы и займет территорию площадью около 14 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU