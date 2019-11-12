Андрей Бочаров один из немногих губернаторов страны, кто так и не завел страничку в инстаграме

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-12T16:02:31+03:00

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В последние годы губернаторы российских регионов активно взялись осваивать инстаграм. И сегодня эта сеть стала самой популярной у власть имущих. В инстаграме можно найти и мэров, и депутатов, и глав различных структур и ведомств. Аналитики подсчитали, что на данный момент уже 66 глав регионов завели свои странички. И не просто зарегистрировались, а активно их используют для информирования и обратной связи. И только порядка 20-ти губернаторов в России все еще далеки от инстаграма. В их числе и глава Волгоградской области Андрей Бочаров, который как то по этому поводу сказал, что не хотел бы, чтобы кто-то вел страничку от его имени, а у него самого есть дела поважнее. Впрочем, в инстаграме есть страничка, которую ведет пресс-служба администрации области.

А вот его коллега губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин завел страничку в «инсте» еще когда был с приставкой «врио». И менее чем за полгода попал в «двадцатку» самых активных губернаторов в этой соцсети. Только за первую неделю ноября он успел опубликовал 9 постов и 15 сториз. Рассказывает обо всем - и о личном, и о наболевшем. Сегодня у него уже более 57 тысяч подписчиков, и их число растет с каждым днем вместе с популярностью Бабушкина.

Ну а первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в инстаграме принадлежит губернатору Ханты-Мансийского АО – Югра Наталье Комаровой. Она даже прямые эфиры на своей страничке ведет. На второй позиции – губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Замыкает тройку лидеров рейтинга глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

ИСТОЧНИК KP.RU