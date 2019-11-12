В Волгограде супружеская пара вымогала у женщины деньги за интимные фото и видео

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-12T15:47:04+03:00

Волгоградка отдала любовнику почти 300 тысяч рублей, но он требовал еще и еще. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Эта история началась с бурного романа замужней волгоградки и женатого мужчины, а закончилась вымогательством и арестом. Отношения «на стороне» обычно заканчиваются плохо, но для 35-летней жительницы Кировского района они вылились в настоящий кошмар. Ее любовник решил на ней «заработать». Во время одной из встреч он сделал несколько фотографий и видео интимного характера своей возлюбленной. А, когда они расстались, стал угрожать, что отошлет их супругу любовницы и все расскажет. Пытаясь уберечь себя от позора, а семью от распада, женщина заплатила любовнику.

Но он не остановился. Он требовал еще и еще. Подключилась к шантажу даже его супруга (видимо, решив так компенсировать обиду от измены). За несколько месяцев волгоградка отдала вымогателям около 300 тысяч рублей. Когда любовник в очередной раз потребовал денег, женщина пошла в полицию.

- Сотрудники угрозыска уже задержали вымогателей. Супруги - 38-летняя женщина и 35-летний мужчина - отрицать шантаж не стали. Пояснили, что тратили деньги на собственные нужды. На них завели уголовное дело по статье «Вымогательство», и грозит им теперь за это до 7 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Добавив, что «шантажиста-ловеласа» уже арестовали, а его супруга до окончания следствия будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU